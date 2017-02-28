Делегация Башкортостана завершила работу на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Делегация Башкортостана завершила работу на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

28 февраля делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель республики Рустэм Хамитов, завершила работу на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Подводя итоги участия республиканской делегации, Глава Башкортостана отметил, что для региона форум был продуктивным.

– Форум является площадкой, которая предполагает, во-первых, рассмотрение бизнес-проектов, подписание соглашений, а во-вторых, дискуссии и обсуждения. Наша делегация была большой – около 30 человек. Впервые мы взяли с собой шесть руководителей муниципалитетов. Для них это была очень интересная школа. Они участвовали в круглых столах, обсуждали в том числе проблемы моногородов, монотерриторий, – сказал Рустэм Хамитов. – Кроме того, наше Правительство подписало несколько инвестиционных соглашений. Из особо значимых могу отметить меморандум о финансировании Банком ВТБ концессионного соглашения, связанного со строительством автомобильной дороги – очень сложной и тяжелой для нас, имеющей сложные исторические корни, – которая соединяет трассы М-5 и М-7. Речь идёт о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфа и выхода на М-5 со стороны Зауфимья. Таких соглашений было несколько. В этой части для нашей делегации форум был достаточно успешным.