В Уфе определили роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики Фото: Андрей Старостин В Уфе определили роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе прошел круглый стол «Проблемы межнациональных взаимоотношений. Роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики». Организатором форума выступил Собор русских Башкортостана.

Председатель Исполкома РОО «Собор русских Башкортостана», председатель Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания РБ Виктор Пчелинцев отметил, что Россия является одной из многонациональных и межконфессиональных стран мира, обладающей уникальным по богатству и многообразию национальным и конфессиональным составом. Благодаря объединяющей роли русского народа, на территории России сохранились уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов.

«Башкортостан является одним из ключевых регионов, который располагается в центре нашего государства. Обладая уникальным этнокультурным и религиозным многообразием, республика на протяжении многих веков сохраняла и сохраняет межэтнический и межрелигиозный мир, поддерживая баланс интересов различных национальностей», — отметил Виктор Пчелинцев.

В республике достаточно грамотно организована система национального образования, удовлетворяющая этнокультурные и языковые потребности всех проживающих здесь этносов. Сохранению национальных культур народов способствует целая сеть национально- и историко-культурных центров и государственных учреждений культуры, Дом дружбы народов и Ассамблея народов Башкортостана.

В то же время Виктор Пчелинцев считает, что назрел вопрос формирования принципиально новых подходов к решению проблем развития российской нации.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы сохранить это уникальное наследие предков, поддерживать межнациональное согласие, достойно и грамотно отвечать на новые современные вызовы, вносить свой вклад в создание общего духовного и культурного пространства», — выразил уверенность руководитель Собора русских Башкортостана.

Заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Максим Михайлов подчеркнул, что одним из важнейших условий эффективной внутренней политики является стабильность межнациональных отношений.

«В конце прошлого года мы провели крупное социологическое исследование состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Около 80 процентов опрошенных ответили, что за последние пять лет у них не было проблем и конфликтов с представителями других национальностей и религий. Это хороший результат, но не повод для снижения активности в сфере реализации государственной национальной политики», — подчеркнул Максим Михайлов.

Замруководителя Администрации Главы республики рассказал о новых нормативных документах в области нацполитики. В частности, в конце 2016 года была утверждена федеральная госпрограмма «Реализация государственной национальной политики». Одна из подпрограмм носит название «Русский язык и языки народов России». Максим Михайлов считает, что в республике предстоит разработать аналогичную программу и попросил подготовить предложения.

На круглом столе была рассмотрена программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Башкортстан». Она начала действовать с 1 января 2017 года. Максим Михайлов рекомендовал активу Собора русских и всем участникам форума более активно вносить предложения в муниципальные программы.

«Эти документы не должны быть лишь порождением местных чиновников. Нам нужна нормативная база, реально отвечающая настроениям национальной общественности на местах», — обозначил задачу Максим Михайлов.

На круглом столе были обсуждены вопросы подготовки к празднованию 100-летия образования Башкортостана. Согласно Указу Президента России, торжества пройдут в 2019 году.