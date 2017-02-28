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28 февраля Вторник

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На границе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и фура, есть жертвы - ВИДЕО

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

На границе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и фура, есть жертвы - ВИДЕО

Фото: пресс-центр ПСС Челябинской области | Видео: группа «БашДТП»

На границе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и фура, есть жертвы - ВИДЕО

Фото: пресс-центр ПСС Челябинской области

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На границе Башкортостана и Челябинской области столкнулись «КамАЗ» и фура. Информация об аварии, а также фотографии и видеоматериалы появились в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

Смертельное ДТП произошло 28 февраля на 1614 км трассы М-5, около села Ишимбаево Салаватского района. Сотрудники Усть-Катавского спасотряда областной службы выезжали на место ДТП, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели деблокировали 60-летнего водителя грузовика. Пострадавший находился в бессознательном состоянии, с множественными переломами рук и ног он был передан бригаде скорой помощи. 57-летний пассажир «КамАЗа» погиб на месте. 27-летний водитель фуры из Смоленской области получил повреждения средней степени тяжести — многочисленные порезы и ушибы лица и рук.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: ДТП
 
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