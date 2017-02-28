В Уфе Башкирская государственная филармония проводит «Самый лучший день»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская государственная филармония впервые проводит акцию «Самый лучший день». 4 марта зрителей ждут 10 концертов на любой вкус: от классики до джаза, от этники до арт-миксов со словом, видеопроекцией и техникой sand-art (песочная анимация). Марафон в режиме non-stop продлится с 11 до 21 часа.

Перед концертами в фойе залов юных зрителей встретят аниматоры, которые готовят сюрпризы. Взрослую аудиторию ждут интеллектуальные викторины, конкурсы и розыгрыши призов, памятные фотосессии со звездами. В этот день слушатели, переходя из зала в зал, смогут познакомиться с лучшими коллективами и солистами филармонии и увидят новые, лучшие проекты признанного музыкального центра республики.

В 11 часов стартует «Музыка теней» — эксклюзивный совместный проект филармонии (ведущая Виктория Симонова) и мастерской «МеЖдуТанцем» под руководством Ольги Даукаевой (Колонный зал). Эстрадно-джазовый оркестр исполнит классику в джазовой обработке, а танцовщики представят хореографические версии музыкальных номеров.

В 12 часов пройдет встреча для самых юных меломанов и их родителей — «Музыку слушаем вместе» (Органный зал). Воспитанники Филармонической детской академии — студии танца «Салават» (Маргарита Гандалипова) и Капеллы мальчиков (хормейстер Клим Калитов) порадуют своими достижениями в 13 часов (Большой зал).

Артисты Музыкально-литературного лектория и ведущая Венера Аюпова ждут любителей поэзии и вокальной лирики в 14 часов (Органный зал) на концерте «Есть только миг…», посвященном поэзии Леонида Дербенева в киномузыке. В этот день «Литературный вторник» станет «Литературной субботой».

В 15 часов к «Самому лучшему дню» присоединится вся республика. В это время в Большом зале состоится вторая премьера Всероссийского виртуального концертного зала. Онлайн-трансляцию выступления Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов) из Концертного зала им. П.И. Чайковского «В стихии танца» увидят более чем в 100 филиалах виртуального концертного зала по республике.

Совместный арт-проект филармонии и БГХМ им. Нестерова — «Диалог с искусством» будет представлен в Органном зале в 16.00. Игру музыкантов Национального оркестра народных инструментов РБ под руководством Линара Давлетбаева проиллюстрирует собрание полотен художественного музея. Эстафету подхватят два проекта: в 17 часов в Колонном зале начнется «Песочная фантазия» (ведущая Алина Насибуллина) с участием ансамбля «Орлан» Олега Киреева и художника песочной анимации Екатерины Король, а в Органном зале в это же время выступит ансамбль народных инструментов «Балалайка-Бэнд» (руководитель Дмитрий Анисимов), который с этого сезона стал филармоническим коллективом.

Завершится марафон на двух площадках. В 18 часов в Органном зале в формате «Концерта для всей семьи» сыграет Эльвира Хайрутдинова, а в Большом зале пройдет концерт популярной эстрадной группы «Караван». Свой первый юбилейный проект участники группы назвали «Йыйын» («Большой праздник»). Солисты «Каравана»: Марсель Кутуев, Рустем Шагбалов, Тимур Рамазанов, Эльмир Абубакиров, а также Регина Баракова (танец) подготовили программу, в которой хиты и премьеры, мелодии и танцы народов мира.

Действо закончится праздничным фейерверком на площади филармонии. Там же зрители станут свидетелями мини-фильма, где отразятся лучшие моменты марафона «Самый лучший день».