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28 февраля Вторник

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Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на «Семейной субботе»

ОБЩЕСТВО

Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на «Семейной субботе» Фото: Олег Яровиков

Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на «Семейной субботе» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на встрече «Семейная суббота», которую организует Институт семьи и детства БГПУ им. М. Акмуллы. Родители смогут узнать признаки и качества одаренной личности и посмотреть под другим углом зрения на своих детей. В программе дня открытая лекция «Маленький гений» доктора психологических наук, профессора Людмилы Дмитриевой. Кроме того, состоится практикум по выявлению и поддержке одаренности ребенка. Занятия проводятся бесплатно, вход свободный для всех желающих. Пока родители на лекции, дети будут играть и заниматься с психологами и педагогами в игротеке, а также посетят занятие по «сказкотерапии».

Мероприятие пройдет 4 марта по адресу: ул. Чернышевского, 25а. Начало в 11.00.

Теги: педагогика,воспитание,БГПУ
 
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