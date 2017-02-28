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28 февраля Вторник

Уфа   °

Пенсионеров Башкирской содовой компании обучат компьютерной грамотности

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В учебном центре БСК открылись компьютерные курсы для пенсионеров компании. Эту традицию предприятие поддерживает не один год.

Учебная программа предусматривает знакомство с интернетом, электронной почтой, работу с социальными сетями и многое другое. Преподавателями выступают сотрудники управления информационных технологий БСК.

«Взрослые дети давно живут в другом городе, внуки учатся далеко за пределами Башкирии, поэтому компьютер сегодня — жизненная необходимость. Общаемся с родными по skype, открываем для себя социальные сети, очень интересно», — делятся своими впечатлениями пенсионеры.

Башкирская содовая компания стремится максимально интересно организовать досуг своих ветеранов: компьютерные курсы, спортивные соревнования, туристические и культурные походы. Всестороннюю помощь и поддержку предприятия они получают в течение всего года.

Теги: ветераны,бск
 
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