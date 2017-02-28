Уфимские «моржи» проведут суточный заплыв Фото: Олег Яровиков Уфимские «моржи» проведут суточный заплыв Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В уфимском парке им. Якутова 4 и 5 марта состоится суточный заплыв «моржей», посвященный Дню Победы.

В заплыве ожидается участие около 300 уфимцев. Любители зимнего плавания будут разбиты на 30 команд по десять человек. Каждая из заявленных команд будет плавать в строго определенные часы по несколько раз. Интервал между заплывами составляет 4-5 часов. Обязательным условием для участников является соблюдение графика плавания.

Руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин прокомментировал предстоящее мероприятие: «В прошлом году в акции приняли участие 230 человек. В этом году количество участников дойдет до 300. Каждый из них будет плыть в память о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны».

Кроме заплыва, зрители смогут увидеть технику военных лет, возложить цветы к Вечному огню и насладиться выступлениями творческих коллективов столицы.

Акция является традиционной и проводится во многих регионах страны. В частности, к суточному марафону присоединятся любители зимнего плавания из Алтайского края, Челябинской области, Тюмени.

Мероприятие будет проходить с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта. Торжественное открытие суточного марафона — в 11 часов.