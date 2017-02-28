В числе финалисток конкурса «Һылыуҡай-2017» появились красавицы из Уфы и Учалов

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В числе финалисток конкурса «Һылыуҡай-2017» появились красавицы из Уфы и Учалинского района республики. Ранее на основе информации организаторов агентство «Башинформ» сообщало, что среди конкурсанток нет представительниц Уфы. Как пояснила пресс-секретарь Республиканского центра народного творчества Альфина Ягудина, на этапе отбора две участницы неверно обозначили свой регион.

В этом году отборочный тур Республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай-2017» собрал 42 конкурсанток. Из претенденток на звание самой красивой девушки республики было отобрано 15. Ими стали участницы из Уфы, Казани, Нефтекамска, Сибая, Оренбургской области, Кугарчинского, Альшеевского, Янаульского, Учалинского, Баймакского, Салаватского, Белорецкого, Балтачевского, Аургазинского районов.

До финального шоу, которое состоится 18 марта, участниц ждут занятия со стилистами, визажистами, фотосессии и примерки нарядов. 16-я красавица присоединится к основному составу финалисток 5 марта. Ею станет обладательница главной короны аналогичного конкурса в Москве.

Узнать подробности о конкурсе и посмотреть фотографии участниц можно в официальной группе «ВКонтакте».