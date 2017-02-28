Большинство россиян поддерживают введение продуктовых карточек - ВЦИОМ Фото: Олег Яровиков Большинство россиян поддерживают введение продуктовых карточек - ВЦИОМ Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Подавляющее большинство россиян (78 процентов) поддерживают идею введения продуктовых карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных граждан (53 процента) при этом подчеркивают, что введение «талонов на питание» может излишне нагрузить бюджет страны, а число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56 процентов). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, «за» введение специальных карт для покупки определенных продуктов питания высказались 78 процентов граждан РФ, в то время как ненужной такую инициативу назвали всего 19 процентов опрошенных. При этом половина респондентов (52 процента) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам.

Большинство россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных сельхозпроизводителей. С этим утверждением согласны 76 процентов, а также даст возможность малоимущим полноценно питаться — 75 процентов. 63 процента респондентов выразили уверенность, что продовольственные карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, что не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По результатам исследования, большинство соотечественников (60 процентов) не ожидают роста цен на продукты.

При этом организаторы инициативного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения «Спутник» отметили, что на получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31 процент опрошенных россиян и только 26 процентов сказали, что испытывают потребность в них.

Минпромторг России собирается ввести систему продуктовых карточек для малоимущих в текущем году. Электронные карты предназначаются для граждан, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Показатель для получения карточки будет высчитываться по специальному алгоритму. Карта распространяется только на продукты отечественного производства. С помощью льгот можно будет приобрести мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплачивать картой нельзя.