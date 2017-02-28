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28 февраля Вторник

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В Башкирии стартует реализация первого проекта в социальной сфере на условиях концессионного соглашения

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В Башкирии стартует реализация первого проекта в социальной сфере на условиях концессионного соглашения Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стартует реализация первого проекта в социальной сфере на условиях концессионного соглашения Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане начинается реализация пилотного проекта на условиях концессионного соглашения по созданию негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района на 25 койко-мест.

«Это будет первое в республике государственно-частное взаимодействие в социальной сфере, осуществленное в форме концессионного соглашения, — пояснила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова на заседании коллегии министерства. — Финансовое обеспечение затрат на оказание услуг будет осуществляться за счет субсидии в размере 1,86 млн рублей в год. Соглашение с инвестором планируется заключить в марте текущего года».

По словам главы ведомства, в стадии разработки находятся еще два инвестпроекта по объектам, планируемым к передаче частному инвестору. Речь идет о Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенном в Уфе, и отделении Старобаишевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Кушнаренковском районе.

Теги: социальная защита,концессионное соглашение
 
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