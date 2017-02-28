Глава Горсовета Уфы гарантировал допуск всех журналистов на заседания Фото: Ксения Калинина Глава Горсовета Уфы гарантировал допуск всех журналистов на заседания Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Беспрепятственный допуск всех журналистов на заседания депутатского корпуса города гарантировал председатель Горсовета Уфы. Поводом для заявления стал недавний отказ в постоянной аккредитации одному из средств массовой информации. Регламент аккредитации в ближайшее время будет пересмотрен и максимально упрощен депутатами.

«Необходимо понимать, что постоянная аккредитация, которая дается сроком на год, никак не связана с вопросами допуска журналистов на мероприятия. В нашей практике никогда не было инцидентов, чтобы кого-либо не пустили», — сказал Валерий Трофимов.

По информации пресс-службы Горсовета, все журналисты, независимо от наличия или отсутствия постоянной аккредитации, допускаются на все открытые мероприятия и обеспечиваются информационными материалами. Валерий Трофимов отметил, что в ближайшее время городской Совет планирует расширить перечень мероприятий с участием журналистов. В частности, журналисты будут приглашаться на заседания депутатских комиссий, чего ранее в Уфе никогда не было.

Отказ в постоянной аккредитации корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву Валерий Трофимов объяснил утвержденным регламентом аккредитации средств массовой информации при городском Совете. Постоянная аккредитация дается тем СМИ, которые регулярно освещают деятельность органов местного самоуправления Уфы.

«У «Радио Свобода» и ранее не было постоянной аккредитации. Сейчас ее тоже нет. Ситуация не изменилась. Представитель данного СМИ как работал, пользуясь в городском Совете теми же правами, что и остальные журналисты, так и работает. В этом отношении ситуация тоже не изменилась. В правах никто не ущемлен», — прокомментировал Валерий Трофимов.