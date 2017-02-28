В России вводят продуктовые карточки для малоимущих Фото: Олег Яровиков В России вводят продуктовые карточки для малоимущих Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минпромторг России собирается ввести систему продуктовых карточек для малоимущих в текущем году. Об этом пишут «Известия». Впервые идея была озвучена два года назад, но реализация проекта откладывалась. В 2016 году зафиксировано 22 млн россиян, живущих за чертой бедности. Это число граждан, подавших справки в соцслужбы.

Как выяснило издание, электронные карты предназначаются для граждан, средний доход которых не превышает прожиточного минимума (эта сумма составлена для каждого региона, для Башкирии — 8323 рубля для работоспособных). Показатель для получения карточки будет высчитываться по специальному алгоритму.

Карта распространяется только на продукты отечественного производства (во многих странах подобные проекты призваны способствовать процессу импортозамещения). С помощью льгот можно будет приобрести мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплачивать картой нельзя.

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы на сумму приблизительно 1,4 тысячи рублей. Использовать их можно во всех магазинах, участвующих в программе. С 2018 года ими можно будет расплачиваться в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: если их не использовать до установленного срока, они сгорят. Пополнять карты можно. Более того, предусматривается бонусный возврат 30-50 процентов внесенной суммы.