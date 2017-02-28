В первый день весны в Уфе стартует Молодежный образовательный фестиваль

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Молодежный образовательный фестиваль и специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт» пройдут с 1 по 4 марта в Уфе в комплексе ВДНХ-Экспо. Организаторами мероприятий выступают Правительство Башкортостана, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Министерство образования РБ и Башкирская выставочная компания.

Фестиваль организовывается для детей и их родителей, школьников, абитуриентов, студентов, молодых специалистов, педагогов, преподавателей — всех, кто стремится к качественному образованию и получению дополнительных знаний.

Девиз образовательного форума: «Через всестороннее развитие личности — к успеху!»

На площадке фестиваля пройдут ярмарки вакансий, тестирования, презентации программ стажировок, собеседования. Все желающие смогут сдать нормы ГТО, пройти тренинги и мастер-классы, посетить занятия Школы молодых экономистов и политиков, «встречи без галстуков» с бизнесменами, известными персонами в мире искусства, спорта.

Подробная информация — на сайте форума.