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Уфа   °

Студенты из Башкирии могут получить гранты на обучение в Венгрии

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Объявлен прием заявок на стипендиальную программу «Stipendium Hungaricum» на 2017-2018 учебные годы. Срок подачи документов истекает 5 марта.

Всего будет выделено 200 грантов для российских студентов по программе обучения в Венгрии на венгерском или английском языках. Обучение бесплатное. Кроме того, будет выделяться месячная стипендия, место в общежитии или оплата проживания в снимаемой комнате и медицинская страховка.

Данная программа реализуется на основе Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством социальных ресурсов Венгрии, сообщили в информационном центре «Финноугория».

Информационный партнер — филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Информация о программе здесь.

Теги: образование,обучение за рубежом
 
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