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28 февраля Вторник

Уфа   °

В Башкирии разработана интерактивная карта техприсоединения к электро- и газовым сетям

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкортостана совместно с Минземимущества региона создали интерактивную карту с информацией о свободных мощностях и точках подключения к электро- и газовым сетям. Она создана в рамках внедрения стандарта развития конкуренции в регионах России.

В настоящее время ресурс работает в тестовом режиме. Интерактивная карта существенно облегчит предпринимателям и потенциальным инвесторам планирование новых производств или объектов, с учетом доступности сетевой инфраструктуры.

Информация предоставляется ресурсоснабжающими организациями ежеквартально, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Карта размещена на инвестиционном портале Башкортостана.

Теги: интерактивная карта,ресурсоснабжающие организации
 
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