ВТБ участвует в реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в Башкортостане

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

ООО «Башкирская концессионная компания» (дочерняя структура Группы ВТБ) и Правительство Башкортостана подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе. На церемонии подписания присутствовали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и министр транспорта России Максим Соколов.

Подписи под документом поставили президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта 25 лет.

В обязательства концессионера будет входить завершение строительства автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительство мостового перехода длиной 2,5 км; строительство автомобильной дороги протяженностью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; строительство пунктов взимания платы; создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Следующим этапом реализации проекта будет заключение концессионного соглашения.

«Восточный выезд» является крупнейшим инфраструктурным проектом в Башкортостане. Новая дорога будет способствовать развитию перспективных неосвоенных территорий пригорода Уфы и существенному снижению нагрузки на улично-дорожную сеть города. Группа ВТБ готова применить свой успешный опыт по участию в других крупных инфраструктурных проектах в области государственно-частного партнерства. Считаем этот механизм очень перспективным. Сегодня ВТБ участвует в реализации четырех крупных проектов ГЧП в России в сфере транспортной инфраструктуры. Суммарно в них привлечено свыше 350 млрд рублей, включая финансирование как от российских, так и иностранных инвесторов», — отметил глава ВТБ Андрей Костин.

«Автомобильные дороги Башкортостана являются важнейшим элементом транспортной системы как Приволжского федерального округа, так и России в целом, сегодня мы идем курсом развития межрегиональных связей. Проект «Восточный выезд» реализуется в рамках «Транспортной стратегии Республики Башкортостан до 2030 года» и государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан». Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» позволит региону повысить инвестиционную привлекательность, а также решит транспортную проблему города Уфы на много лет вперед», — подчеркнул Рустэм Марданов.