Правительство Башкирии продлило сроки льготного приобретения земли предпринимателями

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана приняло решение продлить сроки льготного приобретения земельных участков в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление Правительства РБ подписал Премьер-министр Рустэм Марданов.

Ранее Правительством региона были определены цена и порядок оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Башкортостана, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных участках.

В соответствии с изменениями, до 31 декабря текущего года цена участков определяется по цене в размере 50 процентов кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения заявителя.

С 1 января 2018 года до 1 июля 2018 года — по цене в размере 75 процентов кадастровой стоимости участка.

С 1 июля 2018 года — по цене, равной кадастровой стоимости участка, если иное не установлено федеральным законодательством, сообщили в пресс-службе Правительства республики.