Создатель башкирского кавера «Далан Стайл» приглашает на свой юбилейный концерт

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе народный артист Башкортостана, руководитель и солист группы «Далан» Артур Туктагулов отмечает свой золотой юбилей. 2 марта певец приглашает на концерт, который состоится в Башгосфилармонии.

Артур Туктагулов является автором и исполнителем более сотни песен, среди них — такие хиты башкирской эстрады, как «Ай-һай, Салауат» на стихи Рами Гарипова, «Атай йорто» на стихи Дили Булгаковой, «Сал Урал» на стихи Сафуана Алибая. В дни празднования 85-летия со дня рождения Рами Гарипова состоялась презентация новой песни Артура Туктагулова на известное стихотворение поэта «Туган тел». Кроме того, он признанный исполнитель на баяне, электромузыкальных инструментах, думбыре. В своем творчестве он умело использует традиции башкирского фольклора, который в его интерпретации получает новое, современное и интересное звучание.

Артур Туктагулов стоял у истоков и руководил популярной фольклорно-эстрадной группой «Караван-сарай». В 2000 году сформировал новый эстрадный коллектив «Далан», который сразу завоевал популярность у публики. Ярким подтверждением успеха группы стало звание лауреата Международного конкурса тюркской молодежи «Урал моно-2001».

Музыкант прославился также кавер-версией знаменитого сингла «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя и автора песен PSY. Кавер-версия на башкирском языке называется «Далан Стайл».

В юбилейном концерте исполнителя примут участие звезды башкирской эстрады Назифа Кадырова, Халит Фатихов, Минзифа Искужина, Гали Алтынбаев, Альфия Юлчурина, Айгуль Сагинбаева, Лилия Ишемьярова, группы «Далан», «Караван-сарай», «Аргымак» и другие артисты.