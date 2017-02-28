Башкирские борцы завоевали путевки на первенство России по классической борьбе

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В минувшие выходные в Набережных Челнах состоялось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из регионов ПФО: Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана и Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Бесспорными лидерами турнира стали сборные Мордовии и Башкортостана.

Башкортостан представили 26 спортсменов из Уфы и Октябрьского, семь из них получили медали различного достоинства.

Победу праздновали Фанис Валитов, Ислам Опиев и Аслан Толов, «серебро» на счету Фадиса Валитова, Айнура Галимова и Эрика Бикбулатова. Бронзовая награда досталась Артему Иванову.

По словам главного тренера Рамиля Сираева, сенсации на соревнованиях не случилось: «Медали завоевали те спортсмены, от которых мы ждали результатов. Теперь будем готовиться к первенству России».

Первенство России пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 марта.