В Уфе снегоуборочная машина забросала кусками льда припаркованные машины - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе снегоуборочная машина забросала кусками льда припаркованные машины - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе снегоуборочная машина забросала кусками льда припаркованные машины. Инцидент произошел около торгового центра на улице Менделеева. Очевидец случившегося снял всё на камеру мобильного телефона и прислал видео в редакцию ГТРК «Башкортостан».

На записи видно, как со стороны огромного сугроба на капоты и в стекла припаркованных автомобилей летят заледенелые куски снега. Слышны гулкие удары о железо и звук сработавшей сигнализации. Вероятно, водитель снегоуборочной машины даже не догадывается, что происходит за снежной горой.

Тем временем, коммунальные службы просят автолюбителей не парковать машины под крышами зданий из-за возможного схода снега и наледи.