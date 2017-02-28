В Уфе с крыши киоска на школьницу обрушился снег Фото: автор В Уфе с крыши киоска на школьницу обрушился снег Фото: автор

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с крыши киоска на школьницу обрушился снег, 11-летняя девочка госпитализирована. Инцидент произошел на днях на территории торговой точки по продаже горячего лимонада и фастфуда, расположенной на Верхнеторговой площади. Информация о случившемся поступила в городскую «Службу спасения 112».

Установлено, что снег обрушился с крыши двухметрового киоска в тот момент, когда школьница находилась рядом. Пострадавшую увезли в нейрохирургическое отделение Городской детской клинической больницы №17.

По информации отдела по связям с общественностью администрации Кировского района, инспекторы Центра общественной безопасности составили административные протоколы на должностное лицо ТДК «Гостиный двор» и хозяина торговой точки.

«Городские службы напоминают, что очистка от снега кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов является обязанностью управляющих компаний. Очистка кровель и козырьков частного сектора, а также самовольно возведенных конструкций является обязанностью собственников помещений. Руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от формы собственности), арендаторы помещений со скатными шатровыми крышами обязаны принять меры по очистке снега с кровель и прилегающей территории. Собственники и арендаторы киосков, расположенных на остановках общественного транспорта, также несут ответственность за очистку снега и наледи с кровли», — добавили в ведомстве.