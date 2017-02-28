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В Уфе проходит обучающий семинар «Школа торговли»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей организовал обучающий семинар «Школа торговли». Он состоится в «Доме инвестора». В мероприятии участвуют представители предприятий — обладателей бренда «Продукт Башкортостана». Проведут семинар в основном сотрудники уфимской «УК «Салют». Начальник коммерческой службы Управляющей компании «Салют» Вадим Назмиев расскажет, какие условия нужно соблюдать при заключении договоров поставок. Категорийный менеджер этой компании Оксана Иванова — об особенностях работы с кондитерской продукцией. Председатель Башкирской торговой ассоциации Павел Антипин прочтет лекцию «Как научиться продавать и не попасть в «сети». Также перед участниками семинара выступят руководители Госкомитета РБ по торговле — председатель ведомства Гузэль Асылова и ее заместитель Нияз Фазылов.

Теги: торговля,семинары
 
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