Житель Башкирии добился водоснабжения жилых домов с помощью Президента России Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии добился водоснабжения жилых домов с помощью Президента России Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Житель Башкортостана обратился в приемную главы государства с просьбой оказать содействие в обеспечении нормативным водоснабжением жилых домов в деревне Улукулево Кармаскалинского района. Теперь обеспечение населенного пункта водой будет включено в республиканскую адресную инвестиционную программу, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Юрий Кислицин доложил заместителю полпреда Президента РФ в ПФО Олегу Машковцеву, что на сегодняшний день в районном бюджете предусмотрены средства в размере 1,7 млн рублей на проведение проектных работ. Вопрос финансирования строительства водопровода из республиканского бюджета будет рассмотрен в случае предоставления администрацией Кармаскалинского района необходимого комплекта документов.

Главному федеральному инспектору по Башкортостану поручено взять на контроль решение вопроса. До 1 сентября текущего года органы местного самоуправления должны обеспечить подготовку проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы. До 1 декабря 2017 года — внести объект в план мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы.

Решение проблемы водоснабжения деревни было принято накануне в Нижнем Новгороде заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым в ходе приема граждан. В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей Башкортостана, Кировской и Самарской областей. В мероприятии приняли участие главные федеральные инспекторы, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления указанных регионов ПФО.