Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо» Фото: ВХЛ
Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо»
Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо» Фото: ВХЛ
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Во вторник, 28 февраля, нефтекамский «Торос» в первом раунде плей-офф — 1/8 финала розыгрыша Братины — проведет третий матч против питерского «Динамо». После двух встреч в Нефтекамске счет в серии — 1:1. Оба поединка закончились с футбольным счетом — 1:0.
Два следующих матча пройдут в Санкт-Петербурге.