В Башкирии определены номинации конкурса «Лучший по профессии»-2017

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане определены номинации республиканского конкурса «Лучший по профессии» в 2017 году.

По данным пресс-службы Минтруда региона, члены конкурсной комиссии выбрали шесть номинаций. Среди них — «Лучший сварщик», «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший маляр», «Лучший водитель автобуса» и «Лучший пчеловод».

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году федеральный этап VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод» состоится в Уфе.

В прошлом году в республике за право называться лучшими состязались фрезеровщики, токари, лесорубы, электрогазосварщики, операторы искусственного осеменения животных и штукатуры.

В конкурсе участвовали 80 человек из 59 организаций. На поощрение призеров конкурса из республиканского бюджета было выделено 570 тысяч рублей. Обладатели первого места в различных номинациях получили премию в размере 50 тысяч рублей, второго — 30 тысяч, третьего — 15 тысяч.