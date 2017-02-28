Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение виновникам гибели детей в Югре Фото: сайт СКР Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение виновникам гибели детей в Югре Фото: сайт СКР

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) завершило следственные действия по уголовному делу о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе с участием автобуса, перевозившего детей.

В ходе предварительного следствия директору школы «Сибиряк» предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц», водителю автобуса и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, — по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а водителю грузовика Volvo — по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 4 декабря прошлого года воспитанники и тренеры школы — 33 человека — выехали из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска на автобусе «Karosa С934.1351». Двигаясь на 926-м километре трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом «Volvo FH 12 420», водитель которого нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Из-за столкновения пассажирский автобус изменил траекторию движения, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом «Скания 113».

Страшная авария унесла жизни 12 пассажиров автобуса, из которых 10 — это дети. 19 человек, в том числе 16 детей, получили различные травмы, двум детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Следствие установило, что по закону сопровождение автомобилем ГИБДД осуществляется при организованной перевозке группы детей автобусами от трех и более. Ни директор школы, ни кто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение Госавтоинспекции уведомления об организованной перевозке группы детей. А оснований для закрытия трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Экспертизы показали, что дорожные условия в день аварии были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно — в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не было установлено. При этом из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель «Скания 113» при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза. Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», комитета по физической культуре и спорту администрации Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Кроме того, следователи установили, что водитель грузовика Volvo в июне 2016 года по решению суда был лишен водительских прав. Однако сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственное управление по Башкортостану организовало и провело процессуальную проверку — было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Башкортостану представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.