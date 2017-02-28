В Уфе на руководящих должностях мужчин гораздо больше, чем женщин - исследование Фото: Олег Яровиков В Уфе на руководящих должностях мужчин гораздо больше, чем женщин - исследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований компании HeadHunter проанализировала почти шесть тысяч резюме топ-менеджеров Уфы, размещенных на сайте hh.ru, и выявила соотношение мужчин и женщин в высшем менеджменте по профессиональным сферам.

«Анализ резюме показал, что на руководящих должностях в компаниях Уфы работает значительно больше мужчин, чем женщин. В среднем по рынку труда региона их соотношение составляет 70 процентов к 30», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter в Башкортостане Ольга Гибадуллина.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего мужчин-руководителей трудятся в сферах: «Продажи» — 49 процентов, «Администрирование» — 27 процентов, «Производство» — 24 процента.

«Самое интересное, что в Уфе нет ни одной сферы, где было бы больше женщин-руководителей. Только в туризме и гостиничном бизнесе прекрасная половина близка к равноправию — 53 процента мужчин, 47 процентов женщин. Даже в сферах образования и управления персоналом, традиционно «женских», заведуют мужчины», — отметила руководитель пресс-службы компании HeadHunter.