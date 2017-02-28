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В Башкирии школьников учили спасать рыбу от замора

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии школьников учили спасать рыбу от замора

Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии школьников учили спасать рыбу от замора

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Кармаскалинском районе Башкортостана состоялась природоохранная акция «Спасем рыбу от замора», сообщает Минэкологии региона. Школьники, рыбаки-любители, экологи и журналисты собрались на озере Таусенгирово для того, чтобы пробурить лунки и обеспечить доступ кислорода водно-биологическим ресурсам.

«После продолжительного зимнего периода на небольших водоемах наблюдаются заморные явления, — пояснил один из организаторов акции, начальник Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Айрат Нагимов. — Если не предпринять каких-либо действий, то возможны печальные последствия, которые заключаются в истощении рыбных запасов. В этом случае восстановление экосистемы водного объекта требует продолжительного времени, которое порой исчисляется десятками лет».

Мастер-класс по бурению лунок детям показали директор гимназии села Кармаскалы Фанис Худайдатов и ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко.

Кроме того, в этот день заповедный урок для школьников гимназии села Кармаскалы провел министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев в рамках реализации всероссийского проекта с одноименным названием. Руководитель ведомства рассказал об особо охраняемых природных территориях Башкортостана, уникальности каждой из них.

Теги: экологическая акция
 
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