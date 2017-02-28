В Уфе музыкант и педагог Лидия Фоменко приглашает на юбилейный вечер «Интонация любви»

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УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе известный музыкант и педагог Лидия Фоменко приглашает своих друзей и коллег на юбилейный вечер «Интонация любви». Вечер пройдет в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина. В концертной программе примут участие ученики и преподаватели кафедры духовых и ударных инструментов, а также представители других музыкальных цехов Уфимского института искусств.

«Мы назвали вечер «Интонация любви», потому что я придерживаюсь в своей жизни правила: «Найти верный тон и не сфальшивить до конца» и в профессии, и в отношениях с теми, кто мне особенно дорог», — говорит Лидия Борисовна.

Проведет юбилейный вечер музыковед Виктория Симонова. Вход свободный.

Лидия Фоменко — профессор УГИИ, заслуженный деятель искусств Башкортостана. Родилась в Бирске. Окончила Уфимский государственный институт искусств по классу доцента Светланы Мухамедьяновой. На кафедре духовых и ударных инструментов УГИИ работает с 1994 года, с 2004 — руководит кафедрой. Организатор и художественный руководитель камерного ансамбля «Орфей». Стажировалась в классе профессора А.М. Вавилиной-Мравинской в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. За годы работы в вузе воспитала 40 выпускников, студенты ее класса 105 раз становились лауреатами международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Среди них — Инна Фоменко, Аида Мазитова, Андрей Позяк, Айгуль Хакимова. Лидия Фоменко имеет ряд научных трудов по специальности, является членом жюри открытых и республиканских фестивалей, республиканских и зональных конкурсов.