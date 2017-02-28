В Башкирии завершилась эпидемия ОРВИ и гонконгского гриппа

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане завершилась эпидемия ОРВИ и гриппа, сообщает Роспотребнадзор по республике. Эпидемический подъем продолжался восемь недель — с 26 декабря 2016 года по 19 февраля 2017-го.

«Эпидемия расценивается как средней интенсивности, с преимущественным поражением детей. Она была вызвана гриппом А2, штамм «Гонконг» и в незначительной степени — гриппом В. Кроме вирусов гриппа, определялись также вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы. Летальные исходы в текущем сезоне не зарегистрированы», — проинформировали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Пик заболеваемости был пройден на третьей неделе. Как рассказали в ведомстве, максимальное превышение эпидпорогов составило по республике 53,5 процента, в Уфе — 60,5. Особенностью этого сезона явилось длительное превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослых. Среди детей всех возрастов превышение эпидпорога наблюдалось в течение одной-двух недель, чему способствовали своевременно введенные карантины, отметили в управлении.

За указанные восемь недель в республике переболели гриппом и ОРВИ около 200 тысяч человек, или пять процентов населения. Из них детей заболело 120,5 тысячи человек, или 13,5 процента детского населения. Доля больных гриппом в общей сумме заболевших составила 0,4 процента.