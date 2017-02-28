К 1 февраля исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам достигло 10 329,4 млн рублей Фото: Олег Яровиков К 1 февраля исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам достигло 10 329,4 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполнение консолидированного бюджета Башкортостана (республиканского и местного бюджетов) по доходам к 1 февраля составило 10 329,4 млн рублей, или 114,8 процента к аналогичному периоду 2016 года.

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 8 097,1 млн рублей, или 5,6 процента к годовому плану, увеличившись по сравнению с прошлогодними поступлениями на 1 379,2 млн рублей, или на 20,5 процента. Такие данные приводит Министерство финансов РБ.

Основными источниками доходов по-прежнему являются налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на прибыль организаций, налоги на совокупный доход и налоги на имущество.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе 2017 года профинансированы в объеме 11 793,3 млн рублей с ростом на 7,2 процента к уровню соответствующего периода 2016 года. Выполнение годового плана составило 6,9 процента.

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес традиционно занимает социальная составляющая бюджета — 86,4 процента всех расходов, или 10 185,2 млн рублей.

Бюджет за январь 2017 года исполнен по доходам в сумме 8 979,6 млн рублей (с ростом на 16,5 процента к уровню аналогичного периода 2016 года). По расходам — в сумме 10 696,2 млн рублей (с ростом на 8,5 процента к уровню аналогичного периода 2016 года).