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27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе начался ямочный ремонт дорог методом холодного асфальта

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кировском районе Уфы начался ямочный ремонт дорог. Как сообщили в муниципалитете, дорожные службы в нынешних погодных условиях применяют инновационный метод холодного асфальта. Качества этого материала позволяют использовать его в условиях, когда укладка горячего асфальта невозможна.

В ночь на 27 февраля проведен ямочный ремонт наиболее проблемного участка района – перекрестка улиц Армавирской и Пугачева. Восстановлены поврежденные фрагменты дорожного покрытия на улицах Пугачева и Менделеева. По итогам дня заделаны 11 ям на участках дорог с наиболее интенсивным движением.

Теги: дороги,ремонт,асфальт
 
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