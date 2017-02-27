В Уфе начался ямочный ремонт дорог методом холодного асфальта

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кировском районе Уфы начался ямочный ремонт дорог. Как сообщили в муниципалитете, дорожные службы в нынешних погодных условиях применяют инновационный метод холодного асфальта. Качества этого материала позволяют использовать его в условиях, когда укладка горячего асфальта невозможна.

В ночь на 27 февраля проведен ямочный ремонт наиболее проблемного участка района – перекрестка улиц Армавирской и Пугачева. Восстановлены поврежденные фрагменты дорожного покрытия на улицах Пугачева и Менделеева. По итогам дня заделаны 11 ям на участках дорог с наиболее интенсивным движением.