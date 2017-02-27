Рустэм Хамитов принял участие в пленарном заседании инвестфорума «Сочи-2017»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Центральным событием первого дня Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» стало пленарное заседание «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики», на котором выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В нём принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

В своём выступлении Дмитрий Медведев отметил, что для повышения темпов роста экономики требуется интенсивное развитие регионов в значительной степени за счёт привлечения новых инвестиций. На достижение этих целей будет направлен Комплексный план действий Правительства на период с 2017 по 2025 годы. Он предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности ведения бизнеса, эффективное использование трудовых ресурсов, развитие «цифровой экономики», совершенствование государственных стандартов, дальнейшую рационализацию налоговой системы.

По словам Дмитрия Медведева, регионы должны активно заниматься привлечением инвестиций. Для этого необходимо в каждой территории выявить собственные точки роста, а инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития региона, должны получить гарантированное финансирование.

– Сегодня мы применяем и другие инструменты, которые должны стимулировать инвестиции. Это создание территорий опережающего развития, технопарков, индустриальных парков, туристических кластеров. Это государственно-частное партнёрство – строительство объектов инфраструктуры с софинансированием из федерального бюджета, – сказал Премьер-министр. – Все эти инструменты должны быть использованы и в дальнейшем.

Дмитрий Медведев сообщил, что с 2018 года у регионов появляется возможность оставлять в местных бюджетах часть прироста налога на прибыль. Это даст больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц, других социальных объектов.

Делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель республики Рустэм Хамитов, также приняла участие во встрече заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича с членами Ассоциации инновационных регионов России, панельных дискуссиях и круглых столах, посвящённых ключевым вопросам социально-экономического развития.