На инвестфоруме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе Фото: пресс-служба Главы РБ На инвестфоруме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

27 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Правительство Республики Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в Группу ВТБ) подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе.

В присутствии министра транспорта России Максима Соколова и Главы Башкортостана Рустэма Хамитова подписи под документом поставили президент – председатель правления Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин и Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта – 25 лет.

– Это очень важное событие для Башкортостана, – сказал Рустэм Марданов. – Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы.

– У Группы ВТБ накоплен хороший опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, – сообщил Андрей Костин. – Мы хотим прийти в Башкортостан со своим опытом государственно-частного партнёрства в области развития транспортной инфраструктуры. Это передовой регион, и все вместе мы осуществим задуманное.

– Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, – добавил министр транспорта России Максим Соколов. – Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон». Кстати, в Башкортостане по этому принципу уже построен новый автомобильный мост через реку Белая.

В обязательства концессионера будет входить завершение строительства автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году; строительство мостового перехода длиной 2,5 км; автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; пунктов взимания платы, а также создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.