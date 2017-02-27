В Уфе самыми популярными брендами смартфонов стали Samsung и iPhone

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители столицы Башкирии потратили на новые телефоны 3,5 миллиарда рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Как отмечают аналитики, сильней всего выросли продажи моделей дороже 30 тысяч, сообщает РБК-Уфа.

За год жители Уфы приобрели столько же смартфонов, что и годом ранее — около 300 тысяч, при этом потратив на них в общей сложности 3,5 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Средняя стоимость каждого устройства составила 11700 рублей, что на 24 процента больше, чем годом ранее. Такую оценку рынка приводят аналитики ритейлера «Связной».

Как отмечают аналитики компании, главной причиной роста стала повышенная востребованность дорогих гаджетов. Продажи дорогих смартфонов стоимостью более 30 тысяч рублей выросли в 1,5 раза, стоимостью 20-30 тысяч – на 70 процентов. Среди других факторов, влияющих на продажи – рост доступности кредитов, отложенный спрос и продолжающийся процесс замены кнопочных телефонов. В 2016 году 75% всех проданных мобильных телефонов – смартфоны, это один из самых высоких показателей в России. Самыми популярными брендами смартфонов у уфимцев стали Samsung и iPhone (суммарно — 36% всех продаж) и Lenovo.