Жители Башкирии могут поздравить Валентину Терешкову с юбилеем Фото: пресс-служба РО партии "Единая Россиия" Жители Башкирии могут поздравить Валентину Терешкову с юбилеем Фото: пресс-служба РО партии "Единая Россиия"

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители Башкортостана могут поздравить первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с предстоящим юбилеем. Собственноручно заполнить специальную открытку можно в Уфе в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Акция проходит с 27 февраля по 3 марта в рамках региональной недели. Старт флешмобу в республике дал Секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, который первым написал свои искренние поздравления на памятной открытке, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Валентина Владимировна Терешкова – депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член Высшего совета «Единой России».

Легенда отечественной и мировой космонавтики Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Первая в мире женщина-космонавт, генерал-майор авиации (1995). Герой Советского Союза (1963), Герой Социалистического Труда ЧССР (1963), Герой Социалистического Труда НРБ (1963), Герой Труда Вьетнама (1971), Герой Труда МНР. Кандидат технических наук, профессор. Летчик-космонавт СССР №6, десятый космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора.