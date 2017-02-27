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27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе пройдет профсоюзный женский форум

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет профсоюзный женский форум Фото: ibusiness.ru/blog

В Уфе пройдет профсоюзный женский форум Фото: ibusiness.ru/blog

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 1 марта в здании Башдрамтеатра пройдет республиканский профсоюзный женский форум, организованный Федерацией профсоюзов Башкортостана. Тема встречи — состояние здоровья и условия труда работающих женщин. Будут рассмотрены вопросы соблюдения трудовых прав работниц, охраны труда и здоровья. «Сохранение здоровья женщин — важнейший фактор формирования здоровой нации», — отметили в ФПРБ.

В работе форума примут участие депутаты Госдумы РФ, Госсобрания РБ, представители органов государственной власти и местного самоуправления, органов государственного контроля (надзора), профсоюзного актива, трудовых коллективов, общественных организаций, СМИ. По окончании форума состоится церемония награждения профсоюзных активистов и праздничный концерт.

Теги: профсоюзы,женский форум,охрана здоровья женщин
 
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