Уфа лидирует по инвестициям в крупный и средний бизнес

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Столица Башкирии находится в топе рейтинга городов-миллионников по инвестированию крупных и средних предприятий в основной капитал. По итогам 2016 года объем инвестиций составил 152 млрд рублей. Доля частных инвесторов — более 90 процентов. Таковы данные международного рейтингового агентства Standard&Poor’s.

В администрации Уфы считают, что вектор работы в этом направлении необходимо сместить на реализацию проектов, основанных на принципах государственного и муниципально-частного партнерства. «Сейчас в работе находятся 14 подобных проектов. Поставлена задача активизировать работу и увеличить их количество. В муниципалитете создан механизм сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна». В дальнейшем он будет усовершенствован», — сообщили в мэрии.

Еще одно приоритетное направление — развитие малого и среднего предпринимательства. В 2016 году в Уфе зарегистрировались около 52 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, который обеспечивает занятость 25 процентов трудоспособного населения города. Налоговые поступления от совокупного дохода малых и средних предприятий составили 12 процентов доходов городского бюджета. Поддержка предпринимателей проводится в соответствии с муниципальной программой, напомнили в администрации.