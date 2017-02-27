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27 февраля Понедельник

Уфа   °

На мясных ярмарках Уфы самой востребованной оказалась говядина

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

На мясных ярмарках Уфы самой востребованной оказалась говядина Фото: Ксения Калинина

На мясных ярмарках Уфы самой востребованной оказалась говядина Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Говядина оказалась самой востребованной на состоявшихся в Уфе 25 и 26 февраля сельскохозяйственных ярмарках. За два выходных дня в столице республики продали на ярмарках почти 52 тонны мяса, более 23 тонн из которых — говядина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкортостана, свою продукцию уфимцам предложили хозяйства 28 районов республики.

Стоимость килограмма говядины варьировалась от 240 до 380 рублей, свинины — от 210 до 280, конины — от 270 до 370, баранины — от 270 до 350. Килограмм крольчатины и гусятины обошелся покупателям в 350 рублей, мяса кур — в 140-250, утятины — в 220-440, индейки — в 350-400, индоутки — в 220-300.

Теги: сельхозярмарки,торговля
 
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