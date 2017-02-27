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27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе разыскивается 16-летний Роман Шайдуров

ОБЩЕСТВО

В Уфе разыскивается 16-летний Роман Шайдуров Фото: МВД по РБ

В Уфе разыскивается 16-летний Роман Шайдуров Фото: МВД по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разыскивается 16-летний Роман Шайдуров. Подросток проживает в столице республики по улице Богдана Хмельницкого. О его местонахождении ничего не известно с 13 февраля текущего года.

Приметы: на вид 17 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, светлые волосы и глаза. Был одет в синие шапку, куртку и джинсы, черные свитер и кроссовки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить в Отдел полиции №5 УМВД России по Уфе. Контакты: 8-927-937-94-46, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в МВД.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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