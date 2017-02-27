В Башкирии в апреле вводится временное ограничение для большегрузов Фото: dorinfo.ru В Башкирии в апреле вводится временное ограничение для большегрузов Фото: dorinfo.ru

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение для грузовиков с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось. Ограничение вводится для сохранения нормального технического состояния дорог в период максимального переувлажнения, пояснили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Документ опубликован на портале правовой информации, со списком участков и разрешенных норм нагрузки на ось. «Такие же ограничения будут введены в период с 1 до 31 июня. По возникающим вопросам можно обращаться в отдел по выдаче разрешений (347) 222-20-45, в дежурную службу (347) 222-20-25», — проинформировали в Госкомтрансе РБ.