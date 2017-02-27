«Транснефть-Урал» ведет активную работу в области экологической безопасности и сохранения окружающей среды

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования является приоритетом работы АО «Транснефть-Урал» — одной из крупнейших организаций в системе «Транснефть». Предприятие ведет непрерывную работу по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, при этом особое внимание уделяется предотвращению возможных загрязнений.

Так, продолжается обновление оборудования пунктов ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН). В 2016 году были приобретены 1150 погонных метров боновых заграждений постоянной плавучести с дефлектором, 1000 погонных метров надувных боновых заграждений с несущим тросом, три установки для сжигания отходов и четыре нефтесборщика, 14 емкостей для сбора и временного хранения нефти.

На 2017 год запланировано приобретение 600 погонных метров зимних боновых заграждений, шесть нефтесборщиков, 40 емкостей для сбора и временного хранения нефти, два хроматографа.

В текущем году планируется закупить 600 кг экологически чистого самоутилизирующегося биосорбента для Черкасского, Арланского и Туймазинского нефтепроводных управлений. Сто килограммов такого сорбента, предназначенного для ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде и почве, было закуплено в минувшем году для Курганского нефтепроводного управления.

На объектах АО «Транснефть-Урал» осуществляется постоянный экологический мониторинг — в 2016 году выполнено 43240 анализов объектов окружающей среды (в том числе около 24,4 тыс анализов сточных вод, более шести тыс анализов атмосферного воздуха, свыше 5,8 тыс анализов питьевых и подземных вод).

Ведется активное обучение персонала по целому ряду экологических программ: в 2016 году по данным программам прошли обучение свыше 300 человек, в 2017 году будет обучено около 200.

В 2016 году в АО «Транснефть-Урал» состоялся ресертификационный аудит, который подтвердил соответствие системы экологического менеджмента АО «Транснефть-Урал» требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

В 2017 году, объявленном в России и в ПАО «Транснефть» Годом экологии, работа по снижению экологической нагрузки будет продолжена. АО «Транснефть-Урал» запланировало проведение целого ряда мероприятий, ориентированных на привлечение внимания общества к проблемам экологии и решение вопросов экологического развития. В частности, предприятие оказало помощь в проведении XXI городского фестиваля «Экология. Творчество. Дети» в Уфе.

АО «Транснефть-Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми субъектов Российской Федерации, обслуживает 10 тысяч километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.