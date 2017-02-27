В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения Фото: Андрей Старостин
В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения
В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения Фото: Андрей Старостин
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения на Республиканский семинар для солистов и ансамблей. Мероприятие состоится 16-17 марта.
Преподаватели семинара — заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной Республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, лауреат Международного конкурса «Виртуоз-кубызист мира» Миндигафур Зайнетдинов; заслуженный работник культуры РБ, обладатель Гран-при 2009 года Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) Ильгам Байбулдин; заслуженный работник культуры РБ, обладатель Гран-при Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) 2011 года Артур Гайсаров; начальник отдела народного творчества РЦНТ Эльвира Ахмедьянова.
Семинар пройдет в рамках подготовки к Межрегиональному конкурсу кубызистов и исполнителей горлового пения, который состоится 8-9 июня в рамках Международного фестиваля национальных культур «Бердэмлек-Содружество». Площадкой проведения конкурса станет село Большеустьикинское Мечетлинского района. К участию в семинаре приглашаются исполнители горлового пения (узляу), сольные исполнители на кубызе, а также ансамбли кубызистов. Республиканский центр народного творчества принимает заявки до 13 марта по электронной почте: gukrcnt@mail.ru. Телефон: 8-927-334-63-99.