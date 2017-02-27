Жительница Башкирии погибла под сошедшей с крыши дома снежной массой Фото: автор Жительница Башкирии погибла под сошедшей с крыши дома снежной массой Фото: автор

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию Башкортостана днем 25 февраля поступило сообщение об извлечении из-под снега тела женщины около собственного дома в Белорецке. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, с 24 по 25 февраля 52-летняя местная жительница перестала отвечать на телефонные звонки родственников. Приехавшие к ее дому близкие обнаружили тело женщины под снегом. Предположительно, когда горожанка вышла во двор своего дома, на нее с крыши сошел пласт снега. Пострадавшая скончалась на месте.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей. По результатам проверки следователь примет соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

В ведомстве подчеркнули, что по закону собственники сами несут ответственность за поддержание принадлежащего им имущества в надлежащем состоянии и обязаны содержать в порядке жилой дом и придомовую территорию.

В свою очередь, городские службы призывают собственников и нанимателей жилья своевременно очищать козырьки балконов, лоджий от снега и ледяных отложений. Нежелательно оставлять снежные скопления и наледи на крышах домов частного сектора. Избежать несчастных случаев помогут элементарные меры безопасности. Необходимо на улице держаться подальше от домов и других высотных зданий, особенно, с покатыми крышами, не парковать вблизи домов автомобили.