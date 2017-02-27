Жители Уфы вошли в «Портрет аудитории российских городских кинотеатров» Фото: Олег Яровиков Жители Уфы вошли в «Портрет аудитории российских городских кинотеатров» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Фондом кино представил данные исследования «Портрет аудитории российских городских кинотеатров». Были опрошены более семи тысяч респондентов в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы.

В зрительской аудитории городских кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет. Аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше — 27 процентов, но именно она составляет так называемое ядро аудитории — посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. Основным мотивом похода в кино для них является просмотр новинок в компании друзей или второй половины. Подростки 14-17 лет составляют лишь 15 процентов кинотеатральной аудитории.

Кинозрители внимательно относятся к выбору фильма и планируют поход в кино заранее. Две трети респондентов (66 процентов) выбирают фильм задолго до посещения кинотеатра. Доля зрителей, выбравших фильм в день сеанса, но до прихода в кинотеатр, составила 17 процентов. Почти столько же выбирают фильм непосредственно в кинотеатре.

В ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 77 процентов респондентов решат смотреть российское кино. Им не столь важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным.

Более половины участников опроса (58 процентов) констатируют, что качество российского кино за последние два года улучшилось. Доля зрителей, отметивших положительную динамику качества российских фильмов, выше в категории завсегдатаев-киноманов и лидеров мнений, определяющих в компании, на какой фильм идти.

Согласно данным всероссийского опроса, поход в кино является самым распространенным способом проведения досуга. Доминирующая среди аудитории периодичность похода в кино — 1-2 раза в месяц.

Опрос ВЦИОМ проведен 29-30 декабря 2016 г.; 6-7 января 2017 г.; 19-21 января 2017 г.; 26-28 января 2017 г. Метод опроса — персональное формализованное интервью с использованием планшетного компьютера, объемом 7034 человек.