В Уфе проводится 11 внеплановых проверок в точках продаж алкогольной продукции Фото: Олег Яровиков В Уфе проводится 11 внеплановых проверок в точках продаж алкогольной продукции Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе проводится 11 внеплановых выездных проверок в точках продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции. Данная информация озвучена во время выездного совещания по вопросам контроля розничных продаж алкогольной продукции в регионах Приволжья. Вопросы контроля розничных продаж алкогольной продукции обсуждались в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по Башкортостану.

Управлением Роспотребнадзора по РБ в 2016 году проверено 192 предприятия, осуществляющих розничную продажу алкоголя. По результатам проверок изъято 40 партий алкоголя (2856 декалитров) по причине истечения его срока годности. За выявленные нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей вынесено 97 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей.