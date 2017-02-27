В Уфе в пятый раз выберут лауреатов и дипломантов городского конкурса «Меценат года» Фото: Андрей Старостин В Уфе в пятый раз выберут лауреатов и дипломантов городского конкурса «Меценат года» Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Уфы объявила о старте V городского конкурса «Меценат года-2017». Конкурс проводится в столице республики с 2013 года, его цель — выявление и поощрение юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, активно занимающихся благотворительностью.

Жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Социально ответственная организация», «Социально ориентированная некоммерческая организация» (среди юридических лиц); «Доброе сердце» (среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

Документы на участие принимаются до 30 марта в социально-гуманитарном управлении городской администрации по адресу: 450098, г. Уфа, проспект Октября, 114/1, каб. №8. Телефон: (347) 235-99-58.

Торжественное чествование победителей конкурса традиционно пройдет в «День мецената и благотворителя» 13 апреля.