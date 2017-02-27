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Минфин России выпустит облигации федерального займа для населения

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минфин России выпустит облигации федерального займа для населения Фото: Олег Яровиков

Минфин России выпустит облигации федерального займа для населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В апреле текущего года Министерство финансов России выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщают «Известия», объем первого выпуска ОФЗ для населения составит 20 млрд рублей, срок обращения — три года.

Инвестор сможет вложить от 30 тысяч до 25 млн рублей в один выпуск облигаций. Доходность трехлетних бумаг может составить 8,5 процента. Купон будет выплачиваться дважды в год.

Теги: Минфин,облигации федерального займа
 
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