Минфин России выпустит облигации федерального займа для населения Фото: Олег Яровиков Минфин России выпустит облигации федерального займа для населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В апреле текущего года Министерство финансов России выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщают «Известия», объем первого выпуска ОФЗ для населения составит 20 млрд рублей, срок обращения — три года.

Инвестор сможет вложить от 30 тысяч до 25 млн рублей в один выпуск облигаций. Доходность трехлетних бумаг может составить 8,5 процента. Купон будет выплачиваться дважды в год.