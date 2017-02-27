В Уфе впервые состоялась битва воркаутера с бодибилдером Фото: https://vk.com/bashworkout









В Уфе впервые состоялась битва воркаутера с бодибилдером Фото: https://vk.com/bashworkout

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе впервые состоялась битва атлетов из разных спортивных направлений и весовых категорий. На спортивной арене сошлись Артур Шаемов (бодибилдинг) и Флорид Сабиров (воркаут). Организаторы состязаний — движение «Воркаут Башкортостан» и event-агентство «GFG Media Group».

Атлеты соревновались в выполнении силовых упражнений: жим штанги, подтягивания и отжимания на брусьях с дополнительным весом.

«Атлеты часто спорят о том, кто круче — воркаутер или бодибилдер? Спортсмен, занимающийся кроссфитом, или тяжелоатлет? В Европе уже давно практикуются такие поединки, настало время и для атлетов нашей республики», — рассказал организатор и ведущий первой «Битвы атлетов» Сергей Филатов.

В ближайшем будущем планируется серия битв. «Возможно, мы даже увидим битву стронгмена с дзюдоистом или спортсмена по национальной борьбе куреш с хоккеистом клуба «Салават Юлаев», — отмечают организаторы «Битвы атлетов».

Заявки на участие принимаются в группе движения «Воркаут Башкортостан», телефон 8-965-920-79-99.