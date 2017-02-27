Стерлитамакский «Каустик» - бронзовый призер чемпионата России по ледовому спидвею

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Стерлитамакский «Каустик» завоевал бронзовые медали чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. На пятом и шестом этапах, состоявшихся в минувшие выходные в Тольятти, башкирские гонщики уверенно заняли третьи места, как и на трех предыдущих этапах. Набрав в итоге 11 очков, стерлитамакцы на четыре очка опередили бронзового призера прошлого года — уфимский «Башкортостан-ЦТВС имени Г.Кадырова».

Звание чемпиона России завоевала команда «ЦТВС-Уралтранстром» из Каменска-Уральского. На пятом этапе она уступила первенство тольяттинской "Мега-Ладе", у которой появились шансы догнать лидера, в случае победы в заключительной гонке. Однако «родные стены» великолепного спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова не помогли волжанам. В заключительной гонке спортсмены Каменска-Уральского набрали 47 очков и на пять очков опередили теперь уже экс-чемпионов.

В составе «ЦТВС-Уралтранстрома» в заключительных этапах выступали Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, Евгений Шаров и Иван Хужин, у "Мега-Лады" — Игорь Кононов, Даниил Иванов, вернувшийся на лед через неделю после полученной на Медео серьезной травмы, Никита Толокнов и Игорь Сайдуллин.

У бронзовых призеров отличились проявившие незаурядное мужество юниоры Никита Тарасов и Вадим Свинухов, а также опытные Андрей Шишегов и Алексей Иванов. На предыдущих этапах завоеванию бронзовых медалей способствовал Дмитрий Солянников, который отсутствовал в связи с участием в чемпионате Европы, где завоевал бронзу. Кстати, участник уфимских гонок Василий Несытых тоже получит золотую медаль чемпиона России в командных гонках, поскольку немало очков добыл для Каменска-Уральского в первой половине чемпионата страны.

К сожалению, впервые за 16 лет остались без медалей командного чемпионата России уфимцы. Самая титулованная команда страны «ЦТВС-Башкортостан» из-за финансовых проблем растеряла весь свой боевой состав и была вынуждена задействовать исключительно юниоров. При этом два юниора проводили вообще свой первый сезон на льду, это уфимец Никита Богданов и включенный в команду на заключительных этапах салаватец Герман Ханмурзин.

Уже на этапах Суперлиги, состоявшихся в Уфе, стало ясно, что без травмированного Ивана Чичкова шансов побороться хотя бы за бронзу у Уфы нет. Поэтому на заключительных этапах главная задача, которую решали юные гонщики — копить опыт и готовиться к баталиям следующего сезона. Кроме двух упомянутых юниоров на заключительных этапах ездил вице-чемпион России-2017 среди юниоров Никита Шадрин, который и набрал наибольшее количество очков в команде, и немецкий легионер Гюнтер Бауэр.